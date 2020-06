Vamos falar de sexo? Do bom! Daquele que pode ser ainda mais explorado e elevado a um patamar superior e que a psicóloga e coacher sexual Cristina Mira Santos chama de sexo gourmet. Preparado para saber os segredos mais bem guardados que vão revolucionar a sua intimidade? Muitas vezes se diz que o sexo é como as pizas. Mesmo quando não é grande coisa, é bom! É assim que a especialista introduz a ideia de sexo gourmet.

A sexualidade é cada vez mais uma prioridade na nossa existência e uma vida sexual ativa e saudável tornou-se parte integrante da lista de projetos pessoais de quase toda a gente. Sem qualquer pretensão de ser um manual prático, na medida em que não existe um passo a passo definido, o livro "O melhor sexo do mundo", publicado pela editora A Esfera dos Livros, propõe transformar o sexo numa ferramenta.

Um instrumento eficaz de empoderamento pessoal, continuando a fazer o que já fazemos, mas de uma forma mais consciente e focada no aqui e no agora. Conversámos com a autora, que aponta caminhos a explorar para melhorar a sua sexualidade. "Se fizermos o que queremos e gostamos, quando queremos e com quem queremos, é muito provável que o nosso seja o melhor sexo do mundo", assegura a especialista.

O que é afinal o que chama no seu livro de sexo gourmet?

O sexo gourmet é aquele que é feito de corpo e alma. Quando damos atenção aos pormenores e, ao escolhemos criteriosamente cada detalhe do momento, a probabilidade de estarmos perante um encontro único é maior. Criar momentos únicos exige preparação. Saborear sexo gourmet implica tomar decisões e fazer escolhas. Nada pode ou deve ser deixado ao acaso. O requinte nesta situação traduz-se na capacidade de erotisar os parceiros.

O sexo, ao ser gourmet, pressupõe que todos os sentidos estejam em alerta e todos os receptores no nosso corpo acordem e contribuam para um concerto de sensações. Regra geral concentramo-nos no tato e nas sensações que chegam através do toque e, muitas vezes, nem nos damos conta da importância da audição ou do paladar no processo de excitação e, consequentemente, na sua capacidade de despertar a energia erótica, que é o garante do sexo de qualidade.

Como o fazer na prática?

Alguns dos momentos mais importantes da nossa vida são formalizados com um ritual. Temos como exemplos o casamento, o final de curso ou, até mesmo, a canção e o bolo de velas, que são parte integrante de um ritual típico da comemoração de aniversário. O sexo gourmet, tal como outros momentos importantes da nossa vida, aconselha-se que seja ritualzado.

De forma complexa, cheio de fórmulas, símbolos e passos a seguir ou com a maior das simplicidades, é ao gosto de cada um. O que importa é criar o espaço e o tempo próprios para os seus intervenientes se entregarem e se renderem ao prazer. Estar presente no aqui e no agora, não é simples nem acontece sem que nos preparemos para isso. O ritual tem, entre outras funções, a de nos sintonizar connosco, com quem estamos e com o que estamos a fazer.

Celebrando o que une os intervenientes, ao ritualizar, estamos a repetir os gestos e palavras que simbolicamente nos unem aos parceiros. Mas se quer saber mais sobre o que é um ritual de amor erótico e a sua importância no sexo gourmet basta ler o livro "O melhor sexo do mundo"... [risos]