A importância dos preliminares é decisiva quando se fala em orgasmo feminino. "Os homens são muito focados no clitóris, para o seu toque, porque sabe-se que é a zona mais erógena da mulher mas, se esse contacto for realizado numa fase muito precoce, quando não há excitação, torna-se desconfortável. É pois essencial começar pelos afetos e pelos beijinhos", sugere Maria do Céu Santo, especialista em medicina sexual.

"A estimulação do clitóris é fundamental, mas não se devem iniciar os preliminares logo pelo toque", adverte a especialista. "Daí que seja importante que a mulher saiba e sinta o que lhe dá mais prazer e passe essa informação, naturalmente, ao parceiro", acrescenta ainda também a médica ginecologista obstetra. A escolha das posições sexuais a adotar, que são muitas e variadas, também é decisiva.

A passagem do tempo também acaba por afetar, por vezes, a sexualidade feminina. "Na mulher, após a menopausa, o prepúcio tem tendência a aderir ao clitóris, o que diminui a sensibilidade deste, logo, aumentando a dificuldade de se chegar ao orgasmo", explica a especialista. "Tal resolve-se, geralmente, com facilidade, com lubrificante e uma massagem nessa zona", esclarece ainda Maria do Céu Santo.

Os aliados do orgasmo feminino

Maria do Céu Santo aponta estratégias importantes para aumentar o prazer que a mulher sente: