No que diz respeito ao sexo, homens e mulheres não são assim tão diferentes, como se pensava. Uma investigação internacional apresentadas há uns anos veio comprovar que, afinal, nós, mulheres, somos tão (ou mais) carnais do que eles. O que querem realmente as mulheres? Esta pergunta é também o título do um dos livros de Daniel Bergner, um jornalista americano que estudou durante oito anos o prazer feminino.

Este repórter surpreendeu os Estados Unidos da América ao deitar por terra as principais crenças sobre a sexualidade feminina, responsáveis por muitas das ideias pré-estabelecidas que, muitas vezes, condicionam o modo como os mulheres olham para as mulheres e também a maneira como elas se encaram a elas próprias. Muitas delas originaram mesmo mitos sobre a sexualidade, como pode ver de seguida.

Muitas destas ideias, que encaramos como verdades absolutas, não são mais do que estereótipos, sem fundamentação científica. Investigações citadas na sua obra "What do women want?" demonstram como a sexualidade feminina ainda é muito reprimida. O autor defende que "muito do que acreditamos ter origem em diferenças genéticas entre homens e mulheres, não passam, na verdade, de conceitos construídos culturalmente".

No que respeita às mulheres portuguesas, achámos que a realidade não seria muito diferente... E, afinal, parece que não nos enganámos! Pedimos ajuda à psicóloga clínica mestre em sexologia Vânia Beliz e ela aceitou comentar os principais mitos referidos pelo autor norte-americano Daniel Bergner e que abrem uma nova perspetiva sobre o nosso desejo. Bem vistas as coisas, será que são mesmo assim tão diferentes?

1. A monogamia faz parte da natureza feminina

O autor diz que este é um dos principais mitos difundidos ao longo da história e que a ideia de que as mulheres são mais propensas a procurar um companheiro para a vida não passa de um conto de fadas. A monogamia, para ele, é o que mantém a sociedade coesa mas não faz parte da natureza humana, inclusivamente das mulheres.

Vânia Beliz também reconhece que "muitas mulheres ainda são apontadas como libertinas se viverem durante a sua vida várias experiências sexuais". No entanto, "apesar da monogamia fazer parte da nossa educação e socialização, não faz parte da nossa natureza", sublinha a especialista.

Um estudo realizado na Universidade de Guelph, no Canadá, em meados da década de 2010, concluiu que 19% das mulheres confessou já ter sido infiel, face a 23% dos homens. Números que revelam uma diferença muito pequena entre a percentagem de homens e mulheres que admitem já ter traído, ao contrário do que muitos defenderiam anos antes.