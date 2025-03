De uma forma sucinta, como podemos definir a especialidade de sexologia e qual o seu principal objetivo no acompanhamento de indivíduos e casais?

​A sexologia é a área médica que trata a sexualidade humana, englobando vários aspetos da vida dos pacientes, como os fisiológicos, psicológicos e sociais. A sexualidade é um aspeto central do ser humano ao longo da vida e abrange o sexo, as identidades e papéis de género, a orientação sexual, o erotismo, prazer, intimidade e a reprodução.

O acompanhamento pode ser realizado a título individual e/ou em casal, mediante a situação que leva à procura da consulta. O seu principal objetivo é promover a saúde sexual de uma forma global e potenciar uma vivência sexual plena, diagnosticando e tratando disfunções sexuais e outras questões relacionadas com a sexualidade.

João Paulo Rema, Médico Especialista em Psiquiatria e Sexologia na MS Medical Institutes. João Paulo Rema, Médico Especialista em Psiquiatria e Sexologia na MS Medical Institutes.

Presumo que os motivos que levam alguém a procurar a consulta de sexologia sejam tão diversos quanto o perfil de cada individuo. Mas, em termos gerais, quais são as principais razões que incentivam as pessoas a procurarem esta especialidade?

De uma forma muito clássica, como principais razões para procurar uma consulta de sexologia podemos elencar as disfunções sexuais, como a disfunção erétil, a ejaculação precoce, a perda do orgasmo e a dor na relação sexual. Acrescento a falta de desejo sexual, as questões relacionadas com a identidade de género ou orientação sexual ou ainda o desejo de obter informação sobre determinadas práticas sexuais. Contudo, os motivos de vinda à consulta também se alteram com o tempo e contexto social vigentes e por isso, hoje, observamos ainda mais razões que motivam os pacientes a vir à consulta: problemas subjacentes à interação com a pornografia ou as aplicações de online dating, a perceção de que há uma insatisfação crescente na vida sexual, a discrepância de desejo entre os elementos de um casal, ajuda para minimizar o impacto de algumas doenças na sexualidade ou até em períodos de vida que trazem alterações como a maternidade/paternidade ou o envelhecimento.

Não raro, as disfunções sexuais são encaradas meramente como um problema físico. Há, contudo, outros fatores em jogo. Quer detalhar?

Embora muitas vezes as disfunções sexuais sejam encaradas como problemas exclusivamente físicos, os fatores psicológicos, emocionais e sociais desempenham um papel preponderante.

A ansiedade, incluindo a ansiedade de performance, a depressão, o stresse, os problemas de autoestima, as dificuldades de relacionamento e as experiências traumáticas são exemplos que ilustram como vários fatores podem contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de disfunções sexuais. O panorama social e cultural onde nos inserimos também é fundamental na sexualidade e pode influenciá-la, mesmo sem nos apercebermos.

No caso dos casais que enfrentam dificuldades na sua vida íntima, como é que a sexologia pode ajudá-los a recuperar a harmonia e o prazer na relação? Existem abordagens terapêuticas específicas para cada situação?

A sexologia pode ser fundamental para recuperar a harmonia e o prazer na relação. Através de intervenções específicas, os casais são incentivados a melhorar a comunicação, explorar novas formas de intimidade/prazer e a resolver conflitos que possam estar a afetar a vida sexual. As abordagens terapêuticas são adaptadas a cada situação, com elaboração de um diagnóstico, um plano de tratamento e considerando as necessidades e particularidades de cada casal. A ajuda de um profissional pode ser o ponto de viragem que permite a um casal recuperar e reabilitar a sua vida sexual, superando desafios ou disfunções que anteriormente pareciam intransponíveis.

A sexologia pode ser fundamental para recuperar a harmonia e o prazer na relação.

Eventualmente, poderá haver quem considere que a consulta de sexologia se destina apenas a quem sofre de um problema grave. Creio que não partilhará desta visão. Quais são os sinais indicadores de que pode ser útil recorrer a esta especialidade?

É um equívoco pensar que a consulta de sexologia se destina apenas a quem sofre de problemas graves e esta visão mostra precisamente a necessidade de se discutir a importância da consulta. Sabemos que os problemas sexuais podem ser muito prevalentes na população portuguesa e a saúde sexual é, de forma frequente, descurada nos cuidados de saúde. Se eu não souber que a consulta existe, que há um profissional treinado para me ajudar, o que vou fazer quando surge um problema sexual?

Qualquer pessoa que observe uma alteração insatisfatória ou uma incapacidade ou dificuldade relacionadas com a sua vida sexual pode beneficiar deste acompanhamento. Sinais como falta de desejo persistente, dor durante o ato sexual, dificuldades em atingir o orgasmo, consequências negativas ou sofrimento decorrente da vida sexual, ou da ausência desta, são indicadores claros de que pode ser útil recorrer a esta especialidade.

Pode descrever como decorre, habitualmente, uma consulta de sexologia? Existe ainda algum receio ou desconforto por parte dos pacientes ao abordarem estes temas?

Numa consulta de sexologia, o profissional procura criar um ambiente seguro, acolhedor, confidencial e livre de julgamento, onde o paciente ou o casal podem expressar livremente as suas preocupações e dificuldades. O processo geralmente envolve a recolha do histórico médico e sexual, identificação de sintomas, sinais e fatores que possam estar a interferir na vida sexual para se realizar um diagnóstico. De seguida, é elaborado e detalhado um plano terapêutico personalizado.

Apesar de ainda existir algum receio ou desconforto por parte dos pacientes ao abordar estes temas, os sexólogos são treinados para lidar com estas questões. Vemos na consulta que muitas vezes o desconforto surge antes da marcação da consulta e que se desvanece nos primeiros minutos no consultório. A consulta torna-se então um sítio seguro para abordar temas e experiências dos pacientes, que muitas vezes não têm outros espaços em que se sintam confortáveis para os expor.

Numa consulta de sexologia, o profissional procura criar um ambiente seguro, acolhedor, confidencial e livre de julgamento.

Ainda há muitos tabus e preconceitos em relação à procura de ajuda profissional para questões sexuais. O que acredita que contribui para esse estigma e de que forma ele pode ser combatido?

Os tabus e preconceitos em relação à procura de ajuda profissional para questões sexuais são frequentemente alimentados por fatores culturais, religiosos e sociais que associam a sexualidade a algo proibido ou vergonhoso.

A falta de educação sexual estruturada e disponível a todos é um dos principais fatores que mantem este estigma e inibe a que tantas pessoas procurem e encontrem a ajuda de que precisam. Para combater este estigma, é essencial promover a educação sexual, desmistificar crenças erróneas e encorajar uma comunicação aberta sobre o tema, enfatizando a importância da saúde sexual para o bem-estar geral. A saúde sexual é um direito de todos.

Para além da melhoria da vida sexual, que outros impactos positivos pode ter a terapia sexual no bem-estar geral, na autoestima e na qualidade de vida das pessoas?

Para além da melhoria da vida sexual, a intervenção na sexualidade pode ter impactos positivos no bem-estar geral, na autoestima e na qualidade de vida das pessoas. Ao abordar e resolver questões sexuais, os indivíduos podem experimentar uma maior satisfação pessoal e relacional, uma maior conexão consigo e parceiros, contribuindo para uma vida mais equilibrada e feliz.

Além disso, ao trabalhar crenças limitantes, inseguranças e eventuais traumas, a terapia pode contribuir para uma autoimagem mais positiva, aumentando a confiança e reduzindo a ansiedade associada ao desempenho sexual. Esta transformação não se reflete apenas na esfera íntima, mas também na forma como o indivíduo se relaciona com o mundo, promovendo um maior equilíbrio emocional, bem-estar psicológico e satisfação geral com a vida.

Que mensagem deixaria a quem sente que enfrenta dificuldades na sua vida sexual, mas que, por vergonha ou receio, ainda hesita em procurar um especialista em sexologia?

Para quem enfrenta dificuldades na sua vida sexual, mas hesita em procurar um especialista por vergonha ou receio, é importante lembrar que a sexualidade é uma parte natural e muito importante da vida humana. Como já mencionei, a saúde sexual é um direito e procurar ajuda profissional é um passo corajoso e fundamental para alcançar uma vida sexual satisfatória e saudável. Os sexólogos estão preparados para oferecer suporte especializado, respeitando a individualidade e promovendo o bem-estar de cada pessoa.