Quais são os hábitos diários essenciais que o homem deve adotar para preservar a saúde capilar e prevenir problemas como a queda precoce ou o enfraquecimento dos fios de cabelo?

Para proteger e retardar o enfraquecimento dos fios de cabelo, recomendo manter uma rotina de cuidados que inclua uma alimentação equilibrada, a lavagem do couro cabeludo com produtos apropriados, evitando água demasiado quente. Também aconselho a hidratação adequada e que evite o uso excessivo de secadores e outras fontes de calor. Há, também, que controlar o stresse, privilegiando uma boa higiene do sono.

Estes hábitos preservam a saúde dos folículos, ajudando a prevenir a queda precoce e o enfraquecimento do cabelo.

Referiu há pouco a questão do stresse e do sono na vitalidade do cabelo masculino. Junto à equação a alimentação. Pode detalhar?

Sim. A alimentação, o stresse e o sono são elementos fundamentais que influenciam diretamente a nossa saúde e podem ter diversas repercussões na saúde capilar. Uma dieta desequilibrada pode provocar carências nutricionais importantes que enfraquecem o folículo piloso e o fio de cabelo; o stresse, especialmente o prolongado, favorece a queda e compromete o crescimento saudável. Já o sono de qualidade favorece a regeneração celular, que ajuda a manter o couro cabeludo saudável.

Nos anos mais recentes, tem-se observado um aumento na procura por procedimentos estéticos voltados à saúde capilar masculina. Quais são os tratamentos mais procurados e quais os seus benefícios concretos?

Nos últimos anos, observa-se um aumento significativo na procura por tratamentos menos invasivos como a mesoterapia capilar e tratamentos com PRP (Plasma Rico em Plaquetas), que estimulam a circulação sanguínea, favorecem a regeneração do folículo piloso e o crescimento saudável do cabelo. Há também, uma crescente utilização de terapias com laser ou LED, que melhoram a densidade e a qualidade do cabelo.

Em tratamentos únicos ou combinados, estas soluções permitem travar a queda, promover o crescimento de novos fios e restaurar a confiança e bem-estar dos pacientes.

Ainda assim, não podemos excluir da lista de procedimentos disponíveis, o transplante capilar, que apesar de mais invasivo proporciona resultados naturais e mais permanentes e que em alguns pacientes é o tratamento mais indicado.

Com a evolução das técnicas de cuidado capilar, surgiram alternativas inovadoras. Gostaria de a ouvir a propósito dos novos procedimentos. Quais são os desenvolvimentos mais promissores na área e até que ponto podemos falar numa possível cura no futuro?

Terapias como o PRP (Plasma Rico em Plaquetas) e o microagulhamento, embora não sejam tratamentos recentes, ainda assim, mostram bons resultados nos pacientes com indicação para os realizar.

O microagulhamento é um procedimento através do qual são realizadas micro punções no couro cabeludo com um dispositivo apropriado, com o objetivo de abrir microcanais que permitam a penetração de princípios ativos específicos. O PRP é obtido através da centrifugação de uma amostra de sangue do paciente e é utilizado essencialmente pela quantidade de fatores de crescimento que disponibiliza e que promovem a regeneração dos tecidos, estimula a atividade dos folículos e a sua vascularização. O plasma, pode ser aplicado topicamente após microagulhamento ou aplicado no couro cabeludo através de microinjeções.

Ambos os procedimentos visam a estimulação de células estaminais e da circulação, e a ativação de fatores de crescimento, o que se traduz num aumento do crescimento e fortalecimento do cabelo.

No que toca à inovação mais recente, não posso deixar de referir outras terapias como a terapia capilar a laser, que através de diferentes dispositivos, pode ser usada para estimular a microcirculação e a atividade dos folículos. Sendo por si só, um procedimento não invasivo e indolor, que é muitas vezes combinado com outros procedimentos. Estas técnicas podem melhorar a densidade e qualidade do cabelo, especialmente em estágios iniciais das patologias, mas não representam ainda uma cura definitiva. Embora estejamos mais próximos de soluções eficazes e duradouras, a reversão total da calvície ainda não é uma realidade.

Produtos capilares, como champôs e loções de tratamento, são frequentemente apontados como aliados na preservação da saúde do couro cabeludo. Que ingredientes ou fórmulas devem ser privilegiados e quais devem ser evitados?

Recomendo fórmulas que nutram o couro cabeludo e estimulem a microcirculação. São exemplos disso, a Serenoa repens, a Biotina, Vitaminas do complexo B e a melatonina. Devem ser evitados produtos agressivos, com sulfatos, parabenos e fragrâncias intensas que possam irritar o couro cabeludo, fragilizando a fibra capilar e comprometendo a sua saúde a longo prazo.

A automedicação e o uso indiscriminado de produtos para queda de cabelo são práticas comuns entre os homens. Qual a importância de uma avaliação profissional antes de iniciar qualquer tratamento?

Uma avaliação médica especializada é essencial para identificar a real causa da queda de cabelo e definir um plano de tratamento seguro e eficaz. A automedicação pode mascarar problemas subjacentes, atrasar o diagnóstico correto e até causar efeitos adversos. Consultar um profissional permite um diagnóstico atempado e acompanhamento personalizado, maximizando resultados e garantindo a saúde capilar a longo prazo.

Com o aumento das preocupações ambientais, a procura por produtos capilares sustentáveis e sem ingredientes nocivos tem crescido. Existe um equilíbrio entre soluções ecológicas e eficácia real no combate à queda e no fortalecimento capilar?

Atualmente, existem produtos com formulas à base de ingredientes naturais e biodegradáveis capazes de manter o rigor científico. O importante é que a seleção de princípios ativos seja feita com base na eficácia clínica comprovada, aliada ao acompanhamento especializado, o que possibilita um equilíbrio consistente entre a sustentabilidade ambiental e a obtenção de resultados terapêuticos robustos.

Para muitos homens, a expectativa em relação aos tratamentos capilares pode ser elevada. Quais são os resultados realistas que podem ser esperados e em que prazo costumam tornar-se visíveis?

Em muitos casos, observa-se uma melhoria na queda e na densidade capilar ao fim de dois a três meses de tratamento, enquanto modificações mais acentuadas podem demorar entre seis e doze meses. No entanto, é relativamente comum encontrarmos doentes com expectativas desajustadas, o que sublinha a necessidade de uma consulta médica que esclareça as possibilidades terapêuticas e os resultados efetivamente alcançáveis.