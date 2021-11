Com livros únicos para crianças únicas entre os 0 e os 8 anos, Pick My Hero de Maria Teresa Jorge oferece uma proposta de leitura diferente do habitual.

Com a intenção de promover a imaginação, o sonho, a amizade e a autoconfiança, a marca portuguesa que utiliza materiais 100% reciclados, lança o projeto de livros infantis personalizados, onde é possível escolher o nome e as características da personagem principal tornando cada criança a heroína na sua própria história.

Numa época onde se vive rápido e através da tecnologia, este projeto pretende contribuir para momentos especiais que marquem uma infância feliz, de respeito pela natureza, pelo tempo, pelo crescimento e pela leitura.

Acreditando que ler aos bebés e crianças pequenas desenvolve a capacidade de manter a atenção e raciocínio, facilita a aquisição de linguagem e fortalece a ligação pais-filhos, a Pick My Hero espera inspirar as crianças a acreditarem mais em si próprias e a ambicionarem um futuro cheio de conquistas.

A ideia do projeto surge da experiência próxima da própria fundadora que personalizava os livros para o seu filho e conhecidos e, ao ver a alegria das crianças por receberem um livro onde eram o herói de uma aventura, generosamente decidiu marcar todas as infâncias a que conseguisse chegar.

Cruzando a realidade e a imaginação, Pick My Hero é inspirada em momentos da vida da autora. Assim, a descoberta da magia da natureza, num passeio pela floresta com o filho, deu origem “A Árvore Encantada”, onde uma árvore de tronco largo com folhas que espelhavam o brilho do sol levou a acreditar que aquele podia ser o lugar onde os sonhos se concretizam.

Já “A Aventura de Natal” é a outra história disponível que, numa narrativa que realça a mística e a pureza da imaginação das crianças, surge de uma noite estrelada, onde a neta de Maria Teresa Jorge identifica nas luzes do céu, o trenó do Pai Natal.

créditos: Rute Raposo

As histórias da Pick My Hero vêem-se acompanhadas de ilustrações em aguarela pintadas à mão, também personalizadas para cada criança, assinadas pela ilustradora Véronique Delauney, inspiradas nos livros dos anos 50/60 que a autora lia na sua infância, dos quais Peter Rabbit e Winnie the Pooh eram os seus favoritos.

Num processo de produção único e quase manual, os livros personalizados estão disponíveis para encomenda no website da marca. Depois de escolher uma das narrativas disponíveis, é o momento de descrever o herói, dando-lhe nome, sexo, tom de pele e cor do cabelo e selecionar qual o idioma do livro, entre as seis opções (português, inglês, francês, alemão, espanhol e italiano).

É ainda possível escrever uma dedicatória que aparecerá na primeira página do livro.