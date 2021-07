A sessão online das Conversas com Barriguinhas, que acontece no próximo dia 22 de julho, a partir das 17h00, vai contar com a participação especial do conhecido ator e médico José Carlos Pereira. O ator, que além de exercer funções como profissional de saúde, é pai e irá partilhar a sua experiência e razões da sua decisão de guardar as células estaminais do cordão umbilical dos seus filhos. As inscrições são gratuitas e já se encontram abertas na plataforma. Para os futuros pais inscritos há ainda a oferta de vales em marcas de puericultura e a possibilidade de acederem aos conteúdos da plataforma 24 horas depois da transmissão.

O papel do pai, tantas vezes descurado nos primeiros meses de vida de uma criança, e a importância do contacto pele com pele com o bebé será tema de discussão na próxima sessão das Conversas com Barriguinhas. A Enf.ª Raquel Fonseca, conselheira em aleitamento materno, irá exemplificar como o toque e a proximidade entre pai e filho são fundamentais para reforçar os laços entre ambos. Na mesma sessão, a higiene íntima e os cuidados a ter durante a gravidez e no pós-parto vão estar em destaque. A Drª. Patrícia Monteiro, especialista na área farmacêutica, explicará as alterações que acontecem ao corpo durante a gravidez e no pós-parto e quais os cuidados que a mulher deverá ter durante estas fases da sua vida.

As dificuldades respiratórias serão tema de análise da sessão de 27 de julho, cujas inscrições já se encontram abertas aqui e que ajudará os pais a aprenderem a identificar os sinais de dificuldade respiratória no bebé. A Enfª Luciana Rodrigues, especialista em reabilitação respiratória na Alívio em Respirar, alertará os pais para os sintomas que surgem numa respiração irregular, bem como os riscos que os bebés correm e como devem agir nestes momentos. Nesta mesma sessão, as férias com os mais pequenos será o mote para uma conversa descontraída com a Enfª Bárbara Sousa, especialista em saúde materna e obstetrícia, que dará dicas e conselhos para umas férias em família tranquilas e divertidas para todos. A nutricionista desportiva Claúdia Minderico fará ainda uma exposição sobre a importância de as grávidas fazerem desporto e manterem-se ativas e hidratadas, especialmente nesta altura do ano de maior calor.

Na sessão de dia 27 de julho é, também, possível conhecer as potencialidades das células estaminais do cordão umbilical para o tratamento terapêutico de mais de 80 doenças. E com o apoio de um especialista da Crioestaminal esclarecer todas as dúvidas sobre o processo de guardar ou doar as células estaminais do cordão umbilical do bebé.

As sessões online das Conversas com Barriguinhas realizam-se todas as semanas e têm como objetivo ajudar as grávidas portuguesas a preparar a chegada do seu bebé, a partir do conforto da sua casa.