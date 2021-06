Hero acaba de lançar a gama "Solo" no mercado, um conjunto de produtos biológicos que "são perfeitos para a dieta dos mais pequenos", explica a marca em comunicado.

A mensagem da Hero tem por base o conceito "Only what you see", porque a nova gama Solo contém exatamente "Only what you see": produtos 100% orgânicos, não fritos e, além disso, não contêm glúten, óleo de palma, aditivos, sal ou açúcares adicionados.

"Com base numa legislação muito rigorosa, os produtos BIO devem oferecer aos consumidores todas as garantias de naturalidade e sustentabilidade", refere a nota.

Para Miguel Rodrigues, Country Manager da Hero Portugal, "o nosso objetivo é aumentar a penetração de mercado através de uma estratégia de diversificação para aumentar vendas e criar uma relação mais próxima com o consumidor".

"Promovemos a experimentação através da curiosidade despertada pelo conceito de uma gama de produtos biológicos com soluções completamente inovadoras tais como Snacks Infantis e com isso sermos uma marca de referência no âmbito da alimentação infantil biológica", acrescenta.

Os produtos Hero Baby Solo, sem adição açúcares, não fritos, sem adição de sal e sem óleo de palma, estão disponíveis nas principais insígnias portuguesas.