Alimentos ultraprocessados são aqueles submetidos a vários processos industriais, resultando na adição de conservantes, adoçantes artificiais, corantes e aromatizantes, entre outros. Há um conjunto de alimentos que, à primeira vista, se afiguram saudáveis e naturais quando, na realidade, são ultraprocessados. Todos eles contêm ingredientes artificiais que os tornam mais saborosos, aumentam a sua duração ou lhes melhoram a aparência. Há que sublinhar que o consumo frequente de ultraprocessados se associa a vários problemas de saúde, como obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes.

Investigadores da Universidade de São Paulo, no Brasil, desenvolveram um sistema designado NOVA, o qual divide os alimentos em quatro grupos. Eis, resumidamente, a lista que pode ser consultada em detalhe aqui.

Grupo 1. Alimentos não processados ​​ou minimamente processados

Alimentos não processados ​​(ou naturais) são partes comestíveis de plantas (sementes, frutos, folhas, caules, raízes) ou de animais (músculo, miudezas, ovos, leite) e também fungos, algas e água, após separação da natureza.

Substâncias presentes em alimentos ultraprocessados: Amidos modificados; Óleos hidrogenados ou gorduras trans; Corantes e aromatizantes artificiais; Intensificadores de sabor; Adoçantes como maltodextrina e adoçantes artificiais; Espessantes e conservantes; Espumantes e gelificantes. Para saber mais.

Alimentos minimamente processados são alimentos naturais alterados por processos que incluem a remoção das partes não comestíveis ou indesejadas e secagem, esmagamento, moagem, fracionamento, filtragem, torrefação, ebulição, fermentação não-alcoólica, pasteurização, arrefecimento, refrigeração, congelação, colocação em recipientes e embalagem a vácuo.

Grupo 2. Ingredientes culinários processados

Ingredientes culinários processados, tais como óleos, manteiga, açúcar e sal, são substâncias derivadas de alimentos do Grupo 1 ou da natureza por processos que incluem prensagem, refinação, moagem e secagem.

Grupo 3. Alimentos processados

Alimentos processados, tais como legumes, peixe enlatado, frutas em calda e queijos recém-preparados, pães, são feitos essencialmente por adição de sal, azeite, açúcar ou outras substâncias do Grupo 2 aos alimentos do Grupo 1.

Os processos incluem vários métodos de conservação ou de cozer e, no caso de pães e queijo, a fermentação não-alcoólica.

Grupo 4. Alimentos ultraprocessados

Alimentos ultraprocessados, tais como refrigerantes, doces ou lanches salgados embalados, produtos à base de carne reconstituída e pratos congelados pré-preparados, não são alimentos modificados, mas formulações feitas na maior parte ou totalmente das substâncias derivadas de alimentos e aditivos, com pouco ou nenhum alimento intacto do Grupo 1.

A lista abaixo inumera exemplos de alimentos que enganadores para os consumidores ao parecerem opções mais saudáveis, mas que, na realidade, se apresentam repletos de aditivos industriais.

Iogurtes com sabores – Embora o iogurte natural seja um alimento saudável, as variedades com sabor contam com a adição de açúcares, corantes e aromatizantes artificiais.

Pão de forma integral – Um bom pão tem apenas quatro ingredientes: fermento, farinha, água e sal. O pão de forma integral, não obstante nos parecer saudável, contém conservantes, estabilizantes e aditivos para prolongar o prazo de validade.

Molhos prontos (como ketchup ou molhos para massas) – Estes alimentos são ricos em conservantes, açúcar e óleos refinados. Opte por preparar um bom molho em casa.

Sumos de fruta embalados – Apesar de "100% fruta" no rótulo, muitos sumos de fruta contêm açúcar adicionado e passam por processos de pasteurização que removem nutrientes.

Barras de cereais – Apresentadas como snacks saudáveis, muitas destas barras juntam aos ingredientes que as compõe xarope de milho, óleos refinados e conservantes.

Queijo processado – Queijos fatiados e derretidos podem assemelhar-se aos congéneres fabricados por métodos tradicionais. Na realidade, são misturas de produtos lácteos com aditivos.

Salsichas – Não se deixe enganar por alegações como "artesanais". Esta categoria de alimentos é altamente processada, com adição de nitritos, conservantes e aromatizantes.

Bebidas vegetais (leite de amêndoa ou soja) – Muitas bebidas vegetais contêm espessantes, estabilizantes e açúcares adicionados.

Granola comercial – Apesar de transmitirem uma imagem associada a uma alimentação natural e saudável, muitas granolas comerciais contêm óleos refinados, açúcar e xarope de milho.

Snacks de batata “saudáveis” – Chips de vegetais ou batata assada parecem opções saudáveis, mas são frequentemente fritos e repletos de aditivos.