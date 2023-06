Aveia

A aveia é rica em fibras solúveis, o que ajuda a aumentar a sensação de saciedade. Acresce que possui um baixo índice glicémico, o que significa que é digerida lentamente, fornecendo energia gradualmente ao longo do dia.

Abacate

O abacate é uma excelente fonte de gorduras saudáveis, como o ómega-9, que auxiliam na redução do apetite. Além disso, as suas gorduras monoinsaturadas promovem a sensação de saciedade e ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue.

Chia

As sementes de chia são ricas em fibras e proteínas, o que as torna uma ótima opção para promover a saciedade. Quando expostas a líquidos, as sementes de chia formam um ‘gel’ que preenche parte do estômago, ajudando a controlar o apetite.

Brócolos

Um vegetal de baixas calorias e alto teor de fibras, o que o torna uma excelente opção para incluir numa dieta de perda de peso. É também rico em vitaminas e minerais essenciais para a saúde geral do corpo.

Maçãs

As maçãs são ricas em fibras solúveis, especialmente pectina, que ajuda a controlar o apetite e a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Além disso, ingerir uma maçã promove a saciedade devido ao seu alto teor de água.

Feijão

O feijão é uma excelente fonte de proteínas e fibras, o que proporciona uma sensação duradoura de saciedade. Além disso, é rico em nutrientes essenciais, como ferro e magnésio.

Peixe

Peixes como salmão, sardinha e atum são ricos em ómega-3, uma gordura saudável que ajuda a controlar o apetite e reduzir a inflamação. Além disso, são fontes de proteínas magras, que são importantes para a construção muscular e a queima de calorias.

Noz

A noz é uma ótima fonte de gorduras saudáveis, fibras e proteínas. Ajuda a promover a saciedade e é rica em antioxidantes, vitaminas e minerais. No entanto, devem ser consumidas com moderação, devido ao seu alto teor calórico.

Ovos

Os ovos são uma excelente fonte de proteínas e gorduras saudáveis. Ajudam a controlar o apetite e fornecem nutrientes essenciais ao organismo.

Iogurte grego

O iogurte grego é rico em proteínas e ajuda a prolongar a sensação de saciedade. Também contém probióticos benéficos para a saúde intestinal. No entanto, é importante escolher opções sem adição de açúcares ou sabores artificiais.