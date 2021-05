1. Interação com golfinhos no Zoomarine

Além da visita ao parque, com tudo aquilo que ele tem para oferecer, poderá viver uma experiência verdadeiramente inesquecível, com o programa de interacção com golfinhos. O Zoomarine disponibiliza dois programas: o Dolphin Emotions Encounter e o Dolphin Emotions Premium.

Dolphin Emotions Encounter: Este programa é indicado para crianças a partir dos 6 anos, para quem não sabe nadar ou para quem não se sente confortável em águas profundas, sendo a experiência realizada exclusivamente a baixa profundidade.

Dolphin Emotions Premium: Indicado a partir dos 8 anos e para quem sabe nadar. A fase inicial da experiência Dolphin Emotions Premium consiste numa palestra educacional onde são transmitidos vários conhecimentos sobre o golfinho-roaz, sua biologia e ecologia.

2. O maior parque de trampolins 100% português que te vai pôr aos saltos!

Principiantes, desportistas ou mais radicais, garantimos momentos cheios de emoção e diversão.

Várias atividades em mais de 80 trampolins. A equipa do UPUP Park está pronta para te ajudar e desafiar neste mundo dos trampolins, sempre em segurança.

3. ”A Quinta da avó Quitéria” é uma história portuguesa para colorir, brincar e saborear

”A Quinta da avó Quitéria” é um brinquedo/jogo que promove a vida no campo, a ligação à Natureza, a cultura tradicional, as actividades ao ar livre e o respeito pelo crescimento natural dos animais e do mundo vegetal.

Aconselhada a utilização para crianças sob supervisão de um adulto. ©”AQuinta da avó Quitéria” é uma história ilustrada, apresentada numa caixa numerada, em 5 idiomas (Português, Inglês, Francês, Espanhol e Alemão).

Esta peça de autor foi elaborada com produtos criados e produzidos em Portugal, procurando respeitar todos os actores da cadeia de valor.

4. Água: Uma exposição sem filtro no Pavilhão do Conhecimento

"ÁGUA – uma exposição sem filtro" dá voz ao direito básico a água potável. Num tom positivo e cativante, convida a experimentar e descobrir as múltiplas facetas da disponibilidade e uso da água. Explora como a ciência e a tecnologia, o conhecimento e a imaginação são decisivos para um futuro com água.

Esta exposição interativa, composta por 24 módulos, envolve o visitante desafiando-o a empenhar-se e a comprometer-se pela água.

Será inaugurada a 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, e durará 15 meses, até setembro de 2022.

5. Um fim de semana muita louco no Krazy World

Um dia em cheio para toda a família. O Zoo dispõe de zona interior ampla e arejada com palco para apresentações com animais e restaurante, bem como esplanada para os dias ensolarados. Aproveite e almoce no local, há pizzas caseiras, frango piripiri e muito mais!

O Krazy Zoo oferece mais de 50 espécies diferentes, exposição de réplicas de Dinossauros, apresentação e interações com animais, Mini Golf 18, piscinas e parque Infantil.

6. Visita ao Dino Parque, o maior museu ao ar livre de Portugal

O Dino Parque é o maior museu ao ar livre de Portugal, inserido numa área de 10 hectares, incluindo 5 percursos correspondentes a algumas das mais importantes épocas da historia da terra: O fim do Paleozóico, O Triásico, O Jurássico, O Cretácico e os Monstros Marinhos (inaugurado em 2019).

Este ano com a inaugurada Torre de Observação Jurássica os visitantes terão uma extraordinária vista 360º sobre um perfeito mundo jurássico e alguns dos maiores dinossauros do Dino Parque.

7. Cruzeiro na Rota dos Golfinhos no Estuário do Sado

Uma experiência única para toda a família onde pela rota dos golfinhos poderá: navegar, relaxar, degustar e muito mais.