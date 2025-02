Localizado na Lourinhã, considerada a capital dos dinossauros em Portugal, o Dino dispõe de trilhos temáticos, atividades pedagógicas e exposições imersivas. A iniciativa proporciona um fim de semana inesquecível, combinando a magia do Carnaval com uma imersão no mundo dos dinossauros, garantindo momentos de diversão e aprendizagem para toda a família.

Máscaras de Carnaval temáticas estarão disponíveis para venda para os visitantes mais novos, tornando a experiência ainda mais envolvente e divertida.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial do espaço com um desconto de 15% disponível para compras online. O parque funciona a partir das 10h00, com horários de encerramento variáveis conforme a época do ano. Os bilhetes regulares têm um custo de 15€ para adultos e 11€ para crianças.

Com 10 hectares de área expositiva, o Dino Parque Lourinhã é a maior exposição temática ao ar livre da Europa. Os seis percursos temáticos apresentam modelos de dinossauros e outras espécies à escala real, retratando a evolução da vida na Terra ao longo de 450 milhões de anos. Desde a inauguração em 2018, o parque tornou-se um destino de referência para famílias e entusiastas da paleontologia, além de levar a exposição itinerante Dino On The Road a várias localidades do país.

Reconhecido como Escolha do Consumidor na categoria Espaços de Lazer e Entretenimento na Grande Lisboa, o Dino Parque Lourinhã acumula distinções como o Prémio 5 Estrelas Regiões, conquistado por cinco anos consecutivos, e os Travellers' Choice Awards do TripAdvisor.

