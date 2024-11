Esta semana, viva a Ciência!

A Semana da Ciência e da Tecnologia leva mais de 400 ações a todo o país! Consulte as mais próximas de si, aqui.

O ponto alto desta celebração é a entrega de Prémios Ciência Viva 2024, no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, em Lisboa, no dia 24 de novembro, às 17h!

Fim de semana com as crianças a Norte

Cinema grátis em Braga!



Preparem as pipocas! O filme "Coração de Fogo" (versão portuguesa) conta a história de Georgia, uma jovem corajosa que sonha em ser bombeira e tem vários desafios pela frente. Um filme inspirador e divertido para todas as idades!

Datas: 23, 24 nov.: 11h



Local: Cinemas Cineplace, Nova Arcada



Preço: Grátis



Idade: M/3 anos

Já pode ver o musical com Angie Costa, Ângelo Rodrigues e Rita Rocha!

quebra-nozes no reino do gelo mar shopping matosinhos am live

A missão de salvar o Natal leva Clara, a Fada dos Doces e o Quebra-Nozes a viajarem até ao Planeta do Natal a bordo de um foguetão, atravessando inacreditáveis territórios encantados até chegarem ao mais mágico de todos: o Reino do Gelo… lugar misterioso onde vive o Pai Natal! Não perca os preços especiais para as primeiras sessões da temporada de Quebra-Nozes e o Reino do Gelo, um espetáculo produzido em exclusivo pela AM Live para o MAR Shopping Matosinhos, onde tem a sua estreia absoluta.

Datas: Até 5 jan.



Local: AM Arena - MAR Shopping Matosinhos



Preço: 15€ a 59€. Packs Familiares desde 19€ por bilhete



Idade: M/3 anos

Todos ao Perlim e ao Quarteirão Natalício no WOW

No WOW, entre luzes brilhantes, mercadinhos e música, a magia do Natal toma conta do quarteirão. Aventure-se neste ambiente acolhedor com atividades para toda a família. Já no Perlim, deixe-se encantar por um mundo de fantasia, onde as personagens ganham vida em cenários encantadores, perfeitos para criar memórias para sempre!

Datas: WOW: Até 7 jan. | Perlim: Até 5 jan.

Local: WOW, Porto | Perlim, Santa Maria da Feira



Preço: Sob consulta



Idade: Todos os públicos

Fim de semana com as crianças em Lisboa e no Centro

O mundo da Pixar como nunca o viu!

pavilhão do conhecimento exposição pixar toy story

Sabia 90% de todas as criaturas de Monstros e Companhia têm a língua do Mike? E que os 112 mil cabelos da personagem Merida, de Brave, mais de 1.500 fios encaracolados foram esculpidos individualmente?

Descubra isto e muito mais na nova exposição "Ciência da Pixar". Entre no universo da animação e desvende todos os seus segredos. Não pode perder esta aventura! Saiba tudo, aqui.

Datas: 3.ª a 6.ª: 10h-18h, sáb., dom.: 10h-19h

Local: Pavilhão do Conhecimento, Lisboa

Preço: 9€ - 30€

Idade: M/3 anos

Espetáculo: Um Poeta em Forma de Assim

Este espetáculo explora as palavras de forma lúdica e poética, convidando crianças e famílias a mergulharem em um universo criativo. É uma despedida emocionante desta peça que conquistou o público nas últimas semanas. Veja todas as propostas do LU.CA, aqui.

Datas: 23 nov.: 16.30h, 24 nov.: 11.30h, 16.30h

Local: LU.CA – Teatro Luís de Camões

Preço: 3€ (criança), 7€ (adulto)

Idade: M/10 anos

Atividade para famílias no Museu dos Coches!

Não há melhor que uma boa corrida de carros! Nesta visita-jogo, para podermos chegar à meta, temos de explorar e conhecer a coleção de veículos do Museu, construir um coche e responder certeiramente a questões sobre os veículos da coleção. Não perca a atividade "Partida, largada,…. o coche vencedor, é…"!

Data: 24 nov.: 15h

Local: Museu dos Coches, Lisboa

Preço: Grátis. Inscrições aqui: se.mncoches@museudoscoches.pt

Idade: M/6 anos

Fim de semana com as crianças a Sul

Oficina do Museu da Carris no Vila Galé Beja!

vila galé beja carris crianças

Aproveitando os veículos históricos do Museu da Carris que se encontram no hotel, neste fim de semana, todos os mini-hóspedes vão poder participar na oficina “Janelas Mágicas”.

Nesta ação será abordada a história da Carris através do desenho e da produção de uma banda desenhada nas janelas do Elétrico 260, em colaboração com os marcadores de giz da Edding. Conheça todas as atividades, aqui.

Datas: 23 nov., 24 nov.: 10.30h-12.30h, 14h-17h

Local: Vila Galé Beja

Preço: Grátis. Agende por este email



Idade: dos 4 aos 14 anos

Ciência e laboratórios para começar bem o dia!

Todos os sábados, a ciência fica à espreita! Durante duas horas, os mais novos vão poder satisfazer as curiosidades sobre o mundo, a ciência e a tecnologia. Este sábado, o tema é a magia de Fibonacci e os segredos das conchas!

E aos domingos, os pequenos cientistas vão ter de criar verdadeiras engenhocas para responder aos desafios!

Datas: 23 nov., 24 nov.: 10.30h-12.30h

Local: Centro Ciência Viva do Algarve

Preço: 4€



Idade: 5 aos 10 anos (Manhãs de Ciência); 6 aos 12 anos (Laboratório)

Museu a três dimensões!

Entre no mundo de ilusão e arte interativa no 3D Fun Art Museum, em Portimão. Com cenários tridimensionais, onde os visitantes podem tirar fotos interativas e participar de exposições que brincam com a perspetiva, esta é uma atividade perfeita para todas as idades. Prepare-se para explorar a criatividade e garantir fotos incríveis!

Datas: 2.ª a dom: 10h-19h

Local: 3D Fun Art, Portimão

Preço: A partir de 7€

Idade: Todos os públicos

Desconto da semana

Noites jurássicas no Dino Parque e um desconto de 15%



dino parque noites jurássicas desconto

Nas noites de 23 e 30 de novembro, o Dino Parque ganha uma nova vida, revelando um mundo mágico que só pode ser visto sob o brilho das luzes, excecionalmente até às 21h.

Leve os mini fãs de dinossauros a descobrir os mistérios dos animais que se escondem à noite e que, durante o dia, passam despercebidos.

Use 15% de desconto no bilhete online para adulto e criança, mostrando esta página ou outros suportes em que a Estrelas & Ouriços esteja identificada.

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

"O Bando das Cavernas"

bando das cavernas nuno caravela livros infantis

O fim de semana com as crianças também é para ler! O autor, Nuno Caravela, esteve recentemente no Festival Literário Utopia. Inspire-se neste seu livro, vindo dos confins do tempo, repleto de aventuras e gargalhadas.

O Tocha, a Ruby, o Menir, o Kromeleque, o Tzick e o Sabre são um grupo especial de amigos. Eles são o Bando das Cavernas!

Conheça o Rapaz-Aranha e os monstros que ele vai combater, a Rapariga Elástica e o seu vilão, o devorador de livros, o incrível Mulk e os extraterrestres, e ainda o Supertocha, com os seus impressionantes superpoderes.

Páginas: 128

Preço: sob consulta

Público: Crianças e Famílias

Uma semana com cheirinho a verão: conheça os melhores programas para sair da rotina

Estas sessões no escurinho do cinema são a cereja no topo do bolo do fim de semana com as crianças. Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar pelo grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

