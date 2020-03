Não transportar sopa ou outros líquidos quentes com crianças por perto, guardar todos os produtos de limpeza em armários altos e trancados e despejar a água dos baldes depois de limpar a casa são outras recomendações da APSI.

Quanto às crianças mais velhas e os adolescentes, a APSI recomenda cuidados a acender fósforos, a cortar alimentos com a lâmina afastada dos dedos, a usar eletrodomésticos com as mãos bem enxutas, colocar sempre o tapete antiderrapante na banheira e não sobrecarregar as fichas elétricas com vários aparelhos eletrónicos.

