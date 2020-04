Mais de meio milhar de pessoas já assinaram a petição lançada pelas associações de Estudantes da Escola Secundária de Camões, Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho e Escola Secundária da Ramada, todas a funcionar na zona de Lisboa.

Desde do passado dia 16 de março que cerca de dois milhões de crianças e jovens estão em casa e as aulas passaram a ser dadas à distância, como forma de conter a disseminação do novo coronavírus, que já infetou mais de 11 mil pessoas em Portugal.

Para os estudantes do ensino secundário, o ensino à distância levanta alguns problemas de equidade, até porque nem todos os alunos têm acesso à internet e a equipamentos para poderem acompanhar as aulas.

Por isso, os alunos lançaram uma petição dirigida ao primeiro-ministro e ao ministro da Educação, defendendo que “as notas do 3.º período devem ser as mesmas do 2.º período”.

Os peticionários lembram que esta é “uma prática comum, quando por alguma razão não há aulas durante um período ou parte dele”.

No caso dos exames nacionais, defendem que “devem ser suspensos uma vez que não estão asseguradas as condições mínimas aceitáveis para uma avaliação deste género, tranquilidade, estabilidade, bem como a universalidade de acesso ao conhecimento na fase final do ano letivo”.