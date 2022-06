De acordo com fonte da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a realização destas obras foi considerada urgente pelo Ministério da Educação.

“As placas de amianto das coberturas serão substituídas para podermos ter aulas neste edifício já no próximo ano letivo”, explicou.

O anúncio da abertura do concurso público para a substituição das coberturas com fibrocimento nas instalações do antigo IPSB foi publicado hoje em Diário da República.

O valor do preço base do procedimento é de 410 mil euros, ao qual acresce IVA à taxa de 06%, sendo o prazo de execução do contrato de 60 dias.

“Estas obras irão avançar depois de tomarmos posse administrativa do edifício”, esclareceu fonte da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

A Câmara de Oliveira do Bairro anunciou, em 19 de maio, que iria avançar com a expropriação do antigo colégio do Instituto de Promoção Social de Bustos, para garantir “o ensino a poente do concelho”.

Na altura, a autarquia de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, explicou que conseguiu, do Governo, a declaração de utilidade pública urgente para a expropriação de uma parcela das instalações da escola, onde funciona atualmente a Extensão Frei Gil.

Segundo o despacho do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do território, Carlos Miguel, "a expropriação destina-se à criação/instalação de um estabelecimento de educação - Escola Básica, de tipologia de 2.º e 3.º CEB, na zona poente do Município de Oliveira do Bairro, União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa".

O pedido da Câmara de Oliveira do Bairro para a expropriação daquele edifício surgiu após “ter sido conhecida a intenção da massa insolvente leiloar o antigo IPSB, colocando a autarquia em risco de perder a escola, depois da sua proposta de 1,8 milhões de euros, para a aquisição deste imóvel, ter sido recusada pelos interessados”.