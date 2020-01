Estas semelhanças e diferenças acontecem entre os alimentos de todos os grupos. Se comemos sempre os mesmos alimentos podemos ficar com deficiência de determinados nutrientes e até excesso de outros. É verdade. Alguns nutrientes podem ser prejudiciais para a sua saúde e a saúde do bebé se consumidos em excesso!

Para conseguir todos os nutrientes necessários, nas quantidades necessárias para o nosso organismo temos que variar, ou seja, consumir um pouco de tudo. Quanto mais colorida, mais variada e saudável é a alimentação. Com uma alimentação variada e saudável a mulher geralmente não necessita de comprimidos de vitaminas e minerais durante a gravidez, a não ser do ácido fólico e do iodo. Estes suplementos são recomendados durante a gravidez e mesmo antes de engravidar e devem ser prescritos pelo médico, que irá avaliar cada caso e verificar a inexistência de qualquer contraindicação.

Compreendeu porque é que é tão importante variar a alimentação? E garantir o consumo adequado de nutrientes não é o único motivo. Variar a alimentação também é importante para evitar consumir substâncias nocivas em quantidades capazes de prejudicar a saúde. Muitos alimentos contêm substâncias que fazem mal à saúde se forem consumidas em determinadas quantidades. São exemplos destas substâncias: pesticidas, antibióticos, mercúrio, hormonas, gorduras más, entre outras. Estas substâncias estão presentes em quantidades diferentes nos alimentos. Se durante a gravidez comer sempre os mesmos alimentos, poderá consumir estas substâncias em quantidades capazes de fazer mal à sua saúde e à saúde do seu bebé.Por exemplo, o peixe-espada-preto é um peixe que pode conter muito mercúrio. O mercúrio é tóxico para a sua saúde e principalmente para a saúde do seu bebé que está em formação. Se, ao comer peixe, optar sempre pelo peixe-espada-preto poderá colocar a sua saúde e a saúde do seu bebé em risco.

Mas não entre em pânico. Quase todos os alimentos terão coisas boas e coisas más. Variar é a chave para tirar o melhor proveito dos alimentos.

Este conteúdo faz parte do guia "Alimentação saudável na gravidez".