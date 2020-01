Se já definiu o número de porções de alimentos que vai necessitar diariamente, terá agora que dividi-las em 5 a 7 refeições. Tome nota deste exemplo de ementa para um dia.

Grupo de alimentos na roda

Nº de Porções

Exemplo Pequeno-Almoço Cereais, derivados e tubérculos 1porção 2 fatias de pão de forma integral Lacticínios 1 porção 250 ml de leite Gorduras e óleos Pequena quantidade Creme vegetal para barrar Fruta 1 porção Meia papaia Lanche da Manhã

Lacticínios 1 porção 1 queijo fresco pequeno – 50g Fruta 1 porção 1 banana pequena Almoço Hortícolas 2 porções 1 concha e meia de sopa + Hortícolas cozidos e salada Cereais, derivados e tubérculos 1 porção 4 colheres de sopa de arroz integral Carnes, pescado e ovos 2 porções 1 posta de peixe Fruta Meia (½) porção 1 kiwi Gorduras e óleos Pequena quantidade Para cozinhar e temperar a salada e a sopa Lanche da tarde I

Laticínios 1porção 1 iogurte Leguminosas / Frutos gordos 1 porção 1 colher de sopa de nozes Lanche da tarde II Fruta 1 porção 2 ameixas Cereais, derivados e tubérculos 1 porção 4 bolachas integrais Jantar Hortícolas 2 porções 1 concha e meia de sopa + Hortícolas cozidos e salada Cereais, derivados e tubérculos 1 porção 4 a 5 colheres de sopa de massa com atum, azeite e ervilhas e 1 ovo cozido. Carnes, pescado e ovos 2 porções Leguminosas Meia (½) porção Fruta Meia (½) porção 1 chávena de melão Gorduras e óleos Pequena quantidade Para cozinhar e temperar a salada e a sopa

Atenção: Esta orientação deve servir apenas como um guia. Não é suposto que coma as mesmas quantidades todos os dias e em todas as refeições. As suas necessidades vão variar bastante, de acordo com o seu nível de atividade física, etapa da gravidez, entre outros fatores que podem influenciar o seu gasto de energia. Agora é só usar a criatividade e variar nas escolhas.

Este conteúdo faz parte do guia "Alimentação saudável na gravidez".