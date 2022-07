A verdade é que perpetuamos a ideia de que os avós, por serem tão flexíveis e tão cheios de amor, acabam por estragar os netos. Mas, se pensarmos bem, onde é que já vimos o amor estragar alguém?

O amor - como não podia deixar de ser - nunca estragou ninguém e os avós, por toda a sabedoria e amor que têm, tendem a dar colo e segurança aos seus netos.

Desta forma, se formos capazes de abandonar essa ideia, conseguimos perceber que os avós são - por norma - qualquer coisa de mágico, que consegue conjugar num só a ligação à nossa raiz familiar e o impulso para o futuro e para os sonhos.

A verdade é que os avós - na grande maioria das vezes - têm em si a disponibilidade e o coração todo para acolher tudo aquilo que os netos sentem e pensam, sem necessidade imediata de corrigir ou de indicar caminhos. E, esta é uma das grandes magias dos avós, serem capazes de ouvir por si só, levando os netos a encontrar as respostas em si próprios com a segurança de um colo inesgotável.

Os avós adocicam a infância e, à medida que vamos crescendo, os avós vão deixando marcas em nós que - inevitavelmente - geram impacto para toda a nossa vida e que vão balizando as nossas decisões.

Ao crescermos com a sua presença, mesmo que nem sempre física, perpetuamos os nossos avós no tempo e refletimos na nossa vivência os valores que nos transmitiram, alguns dos seus comportamentos e até os seus sonhos.

Por isso, quando perdemos os nossos avós - por muito que seja a ordem natural da vida - é muitas vezes doloroso e representa despedirmo-nos de uma parte de nós próprios.

Os avós acabam por viver para sempre dentro de nós e - mesmo quando já não estão junto a nós - permanecem para sempre, deixando sempre marcas que se eternizam e que se vão refletindo no nosso caminho e no nosso coração ao longo do dia a dia.

Assim, em homenagem a todos os avós, em vez de todos dizermos que “os avós estragam os netos”, deveríamos antes dizer que “os avós são o melhor colo para os netos!”.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.