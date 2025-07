E nesta raiz familiar, os avós assumem um papel especial que, ao mesmo tempo que adoça o crescimento dos netos e aligeira a firmeza dos pais, permite aos netos a ligação com a sua história familiar e com as suas origens e que, por isso mesmo, alavancam um grande sentimento de pertença nas crianças, sentimento esse que é em si uma das melhores formas de uma criança se sentir segura e amparada.

Por toda a essência e importância da relação entre avós e netos, é muito importante que esta seja cuidada e alimentada. Para isso, os avós podem começar por:

1. Mimos e afeto a triplicar

Os mimos e o afeto mostram aos netos que são amados e cuidados. Os mimos nunca são demais e nunca estragam uma criança. Por isso, os avós podem e devem dar prioridade em tudo aquilo que de mais natural surge na relação, a cumplicidade e o afeto;

2. Mostrar aos netos a sua própria infância

Explorar brincadeiras tradicionais, contar histórias da infância e mostrar às crianças como superaram objetivos, como se divertiam e como se sentiam. Sempre que os avós dão da sua infância aos netos, criam uma ponte de cumplicidade, que permite que os netos se sintam confortáveis para partilharem as suas próprias experiências e emoções;

3. Acolher os interesses e experiências emocionais dos netos

A relação consolida-se se os netos encontrarem nos avós um colo que não julga, que aceita os interesses e as emoções que os netos vivenciam. Por isso, é essencial que os avós se permitam a escutar as histórias dos netos, desde as alegrias aos conflitos que eles vivem com os amigos ou até com os pais, uma escuta atenta e dedicada que ampare as emoções das crianças.

Os avós, independentemente das suas características mais específicas, permitem que os netos cresçam com uma bagagem emocional mais forte e mais segura, por isso, nunca nos esqueçamos que em cada avó ou cada avô há um espaço de crescimento para uma criança que deve ser fortalecido e deve ter espaço para existir.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.