Depois das primeiras reações de figuras públicas portuguesas à enorme tragédia que na tarde de quarta-feira, 3 de setembro, decorreu em Lisboa, surgem agora mensagens de comoção de grandes nomes do espetáculo em Portugal e não só.

O emblemático Elevador da Glória descarrilou, envolvendo 38 pessoas e provocando 17 vítimas mortais e 21 feridos.

Entre as reações destaca-se agora a da atriz brasileira Giovanna Antonelli, de Tony Carreira e muitos outros nomes conhecidos.

"Ontem à tarde caiu em Lisboa um trágico acidente. Deixo a minha solidariedade e um abraço profundo aos familiares das vítimas. Partilho da dor e da comoção que hoje tocam a todos nós", lamentou o músico Tony Carreira.

"Não há palavras", escreveu a atriz Dalila Carmo na sua página oficial de Instagram.

O ator Lourenço Ortigão também não ficou indiferente à tragédia. "Uma enorme tragédia em Lisboa. O meu coração está com as vítimas, com as suas famílias e com todos os que sofrem neste momento", pode ler-se na sua mensagem.

A apresentadora Fátima Lopes juntou-se às reações referindo:

"Ainda não tenho palavras para esta tragédia horrível. Estou em choque. As minhas sentidas condolências às famílias das vítimas e um forte abraço e rápidas melhoras a todos os feridos".

"Não tenho palavras para a tragédia de Lisboa. O meu coração está com as vítimas e todos os familiares", lamentou a atriz Jessica Athayde.

"Lisboa é memória, Lisboa é amor. E mesmo quando sangra, a sua luz acende-se em nós", pode ler-se numa fotografia partilhada nas redes sociais de Bibá Pitta, a socialite juntou às suas palavras um emoji em forma de coração de cor preta.

A primeira reação de famosos internacionais

A atriz Giovanna Antonelli, que tem fortes ligações a Portugal e Lisboa, não ficou indiferente ao descarrilamento no Elevador da Glória e lamentou a tragédia através das redes sociais.

"Meu Deus. O meu coração está partido. A todas as famílias envolvidas e amigos portugueses, deixo aqui o meu profundo sentimento por vocês", escreveu.

As restantes reações das figuras públicas à tragédia em Lisboa

Rita Ferro Rodrigues, Iva Domingues, Katia Aveiro ou Sofia Ribeiro foram algumas das figuras públicas portuguesas a reagir publicamente ao trágico acidente que ocorreu na tarde de quarta-feira, 3 de setembro, em Lisboa.

Também Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', e António Sala comentaram o brutal acidente.

