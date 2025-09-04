Depois de Emma Heming Willis ter admitido que o marido, o famoso ator Bruce Willis, que sofre de demência frontotemporal, já não vive na casa de família pois o seu estado de saúde exige outro tipo de cuidados, as críticas não tardaram em surgir.

Demi Moore, ex-mulher do artista, esteve presente durante todo o processo pois ficou sempre uma amizade entre eles.

Recorde-se que os atores estiveram casados entre 1987 a 2000 e tiveram três filhas: Rumer, de 37 anos, Scout, de 34 anos, e Tallulah, de 31 anos.

Por isso mesmo, quando se deparou com os comentários negativos a Emma, Demi surgiu em sua defesa.

Numa entrevista a Oprah Winfrey, a atriz de 'A Susbtância' admitiu:

"Não há um guião para lidar com isto e, obviamente, ser a ex-esposa, mesmo que a nossa família seja muito unida, é uma posição interessante. Houve muita coisa que recaiu sobre a Emma.

Tenho muita compaixão pela Emma. Sendo uma mulher jovem, não havia como alguém prever o que ia acontecer e eu realmente acho que ela fez um trabalho magistral", referiu Demi Moore.

É de salientar que Bruce Willis e Emma Heming casaram-se em 2009 e têm duas filhas em comum, Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11.

Ainda na entrevista, a atriz, de 62 anos, falou também da relação que mantêm com o 'ex' agora que este está frágil no que diz respeito à sua saúde.

"É difícil. É difícil ver alguém tão vibrante, forte e tão determinado transformar-se desta forma", referiu Demi.