Cristina Ferreira e Cláudio Ramos deram esta quinta-feira, 4 de setembro, início ao programa 'Dois às 10', da TVI, com semblantes carregados. Os apresentadores não ficaram indiferentes à tragédia que ocorreu em Lisboa na tarde de quarta-feira, 3 de setembro, em Lisboa.

"Cá estamos, hoje, para fazer-lhe companhia e, uma vez mais, até à uma da tarde. Infelizmente, hoje, assombrados pela tragédia que ocorreu em Lisboa. Já subiu para 17 o número de mortos deste descarrilamento do Elevador da Glória", disse Cristina Ferreira.

Em seguida, a comunicadora passou o testemunho ao jornalista Emanuel Monteiro - que está presente no local onde ocorreu o acidente.

"Durante toda a nossa última parte [do programa 'Dois às 10'], da atualidade, iremos destacar este assunto, até porque temos connosco o Albino - que é nosso habitual colaborador, que já trabalhou no INEM e na medicina legal e sabe tudo como se procede à identificação destes corpos e também ao contacto com os familiares e depois ao envio para o país de origem", explicou Cristina Ferreira.

"São muitas as nacionalidades, são muitos os turistas que estavam dentro deste ascensor, por isso mesmo torna-se mais difícil a identificação. Ainda há pouco soubemos que há duas pessoas que é impossível até saber se são homem ou mulher dada a destruição dos corpos", avançou ainda a comunicadora.

Recorde-se que o descarrilamento do emblemático Elevador da Glória envolveu 38 pessoas, 17 vítimas mortais e 21 feridos, entre os feridos uma criança de três anos.

A respeito da história desta criança, Cristina Ferreira deu alguns detalhes aos quais os jornalistas da TVI e CNN Portugal tiveram acesso:

"Há a notícia também de um menino de três anos cujo pai morreu no acidente e a mãe estará em estado grave. Não sabemos se a mãe poderá ser um destes dois feridos que acaba de morrer durante a noite ou não. Mas era um menino que só se agarrava ao polícia que entretanto ficou com ele e que neste momento não sabemos se é órfão ou não. Terá sido a única criança a estar dentro do ascensor no momento do descarrilamento."

Por fim, Cristina Ferreira encerrou o tema justificando o facto de, apesar da tragédia, o programa 'Dois às 10' seguir o seu alinhamento habitual até aquele que é o seu último segmento - onde são tratados temas da atualidade.

"Entretanto e como já estava programado, já sabe que este programa se faz de muitas coisas, dos nossos convidados, dos nossos colegas habituais. Hoje vamos falar um bocadinho da vida dos outros, como é nosso hábito, de uma maneira um bocadinho mais difícil porque sair de uma notícia destas...", rematou, dando seguimento ao formato matutino da TVI.

