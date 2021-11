A marca portuguesa [PH]ACT nasceu em março deste ano, sob a premissa de cuidar do amanhã, e hoje dá mais um passo nesse caminho, com o lançamento do seu primeiro champô sólido para crianças, com especial atenção ao couro cabeludo mais delicado dos mais novos.

Pensado para uma limpeza suave do cabelo, com uma espuma macia e com uma ação suavizante e reparadora, sem agredir os olhos, esta inovação da marca apresenta na sua composição dois ingredientes chave: côco e aveia, que através das suas propriedades cuidam do cabelo dos mais novos.

Este champô, tal como todos os produtos da [PH]ACT, distingue-se por respeitar o pH natural do cabelo e do couro cabeludo.

Há quase um ano no mercado, o propósito da marca vê-se agora reforçado: personal care desenvolvido de forma transparente e sustentável sem sacrificar a performance.

Ao incentivar, desde os mais novos, a utilização de cosméticos mais sustentáveis e com base em ingredientes ativos de origem natural, dá vida ao mote “cuidar”: de ti, dos outros, do hoje e do amanhã.

Champô sólido para crianças créditos: [PH]ACT

A [PH]ACT nasceu em março de 2021, começando por produzir shampoos sólidos que respeitam o pH natural do cabelo. O objetivo da marca passa por cuidar do amanhã , motivado pela reflexão sobre a quantidade de plástico e resíduos gerados pelos pela cosmética.

Os ingredientes são selecionados com base em 3 pilares: beneficiar a saúde do cabelo e couro cabeludo respeitando o seu pH; garantir a estabilidade da fórmula e permitir uma excelente cosmeticidade e promover a sustentabilidade.

O packaging é de papel reciclado certificado pelo FSC (Forest Stewardship Council) e todas as encomendas são enviadas sem plástico, utilizando a menor caixa possível com um mínimo de 70% de material reciclado e seladas com fita de papel (sem solventes). De forma a reduzir a pegada de carbono, a entrega da encomenda é 100% carbono neutro.