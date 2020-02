A enurese noturna é a perda involuntária de urina em crianças que já deveriam conseguir controlar a bexiga, ou seja, com 5 ou mais anos de idade. Mas, ao contrário do que muitas vezes se pensa, normalmente não tem origem em questões do foro psicológico.

“Quando surgem problemas psicológicos, tais como stresse ou ansiedade, são a consequência de se culpabilizar e envergonhar a criança por algo que é involuntário”, explica Rosa Gouveia, vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento (SPND), em entrevista à DECO PROTESTE.

É preciso ter consciência de que a enurese não é culpa da criança e que, na maioria dos casos, não tem associada nenhuma doença. No entanto, recorra a um médico se a criança continuar a molhar a cama com frequência ou se voltar a fazê-lo, após semanas ou meses sem problemas.

O que é a enurese primária

A enurese primária é mais comum, ocorre em crianças que nunca conseguiram controlar a bexiga e têm uma predisposição genética para tal.

As causas da enurese primária não são completamente conhecidas. De acordo com alguns estudos, se um dos progenitores teve enurese, os seus filhos terão 44% de probabilidade de a desenvolver. A probabilidade sobe para 77%, se ambos os pais passaram por esta situação.

Outra das causas da enurese primária pode ser a hiperatividade do músculo detrusor, localizado na parede da bexiga, que se contrai para expulsar a urina.

Também a possível imaturidade no desenvolvimento da criança pode traduzir-se na “incapacidade para enviar, perceber e dar resposta a sinais que indicam que a bexiga está cheia”, explica Rosa Gouveia.