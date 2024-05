A imaginação de cada criança é única, cheia de curiosidade e possibilidades infinitas, e a confiança criativa é a melhor ferramenta para as incentivar a seguirem os seus corações e a criarem o seu próprio universo, da maneira que quiserem. Através da brincadeira sem limites, as crianças podem desenvolver as suas competências e tornar-se mais confiantes em si próprias.

LEGO® Technic Planeta Terra e Lua em Órbita Divulgação