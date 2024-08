A infância é a fase de desenvolvimento em que mais há espaço para evolução e crescimento. É, por isso, muito importante que o meio envolvente da criança seja capaz de criar as condições necessárias para esse desenvolvimento e para que as crianças possam evoluir e dar espaço ao desenvolvimento das suas competências.

O verão e o tempo de férias são, por si só, mais favoráveis a novas experiências, a novos desafios e a um ‘pulo’ no desenvolvimento. Por isso, enquanto contexto, as famílias podem aproveitar o verão para criar espaço ao desenvolvimento de algumas competências, das quais destacamos:

1. Imaginário e criatividade

Para que o imaginário se possa desenvolver e a criatividade possa fluir, é muito importante que uma criança tenha espaço para brincadeiras pouco estruturadas e direcionadas. Isto é, brincadeiras em que a criança pode improvisar, inventar e criar. Seja brincar com pedrinhas do jardim, com terra, com areias mágicas, ou pinturas livres.

2. Organização do pensamento

É muitas vezes difícil para as crianças ter um pensamento claro, organizado e fluido. A leitura e a construção de histórias é essencial para garantir que uma criança começa a organizar o seu pensamento. Estas histórias podem ser construídas também a partir de desenhos ou de imagens. O essencial é que a criança comece a ser capaz de delinear enredos com um sentido e uma lógica inerentes.

3. Raciocínio prático e adesão às normas sociais

Os jogos simples de regras além de estimularem de forma ativa o raciocínio prático da criança, facilitam-lhe a adesão às normas sociais e a capacidade de tolerar a frustração. Falamos de jogos simples, como por exemplo, uno, quatro em linha ou damas.

4. Competências linguísticas

Para uma criança ter vocabulário extenso e rico precisa que o ambiente a estimule nesse sentido. Para isso, jogos de palavras, como, por exemplo, o jogo do stop, o jogo da forca, palavras cruzadas ou sopas de letras são essenciais. Além de promoverem a aquisição de novo vocabulário, ajudam a criança a treinar a sua capacidade de aceder ao vocabulário que já tem e de, a partir dele, elaborar um discurso.

5. Competências emocionais

Saber lidar com as emoções é a peça chave para o bem-estar de todas as crianças. Aproveite o Verão para, de forma ativa, conversar acerca de emoções, para partilhar o que sente com os seus filhos e para, através de brincadeiras, os ensinar a identificar a expressar as suas próprias emoções.

Perante tudo isto, lembre-se sempre que as crianças precisam dos adultos para crescerem e para se desenvolverem. É, por isso, muito importante aproveitar as janelas de oportunidade em que crianças e adultos estão mais disponíveis para, de forma ativa, estimular as competências das crianças e consolidar os lados relacionais essenciais ao desenvolvimento.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.