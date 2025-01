Zendaya e Tom Holland estão noivos! Esta notícia deixou os fãs em êxtase quando repararam que a atriz chegou aos Globos de Ouro, no passado dia 5 de janeiro, com um anel de diamantes no dedo.

E como é que esta história começou?

Os atores assumiram a relação em 2021, depois de alguns anos de rumores e especulações.

Foi em 2016 que os dois se conheceram. Tom interpretou a personagem Peter Parker no filme ' do Homem-Aranha: Regresso a casa, enquanto a atriz ficou com o papel de Michelle Jones.

A química dentro e fora do ecrã era visível, mas os dois garantiram, durante vários anos, que eram só amigos. Em julho de 2016, Holland partilhou uma foto com Zendaya e chegaram mesmo a aparecer juntos na capa de uma revista. No ano seguinte, o casal fazia brincadeiras nas 'red carpets' por onde passavam, o que aumentava ainda mais as especulações.

Tom continuava a fazer publicações sobre a colega das redes sociais e, no seu aniversário, não deixou de lhe escrever uma bonitas palavras. Tanto um, como o outro, eram associados a outras pessoas por esta altura.

Mas em julho de 2021, o casal foi 'apanhado' aos beijos no trânsito em Los Angeles. A partir daí, aos poucos e poucos, os dois começaram a assumir discretamente a relação. Em setembro do mesmo ano, Holland apelidou a companheira de "Minha MJ".

Em 2022 apareceram juntos em vários eventos, tanto em estreias de filmes de um, como de outro. Esta bonita e discreta história de amor terá continuação com um casamento (muito aguardado) pelos fãs.

Veja os melhores momentos do casal na nossa galeria.

