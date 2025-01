Estará Zendaya noiva de Tom Holland? Os fãs começaram a especular ao verem o grande anel de diamantes que a atriz usou durante a Gala dos Globos de Ouro, que decorreu no domingo, 5 de janeiro, em Los Angeles.

Zendaya estava nomeada para o prémio de 'Melhor Atriz' em filme de comédia ou musical. A protagonista de 'Challengers' apareceu na cerimónia com um dramático vestido de cetim laranja da Louis Vuitton e sapatos de salto agulha a combinar.

A estrela complementou o look com um colar gargantilha, com mais de 48 quilates de diamantes, e joias Bulgari deslumbrantes.

No entanto, os fãs rapidamente destacaram uma outra joia: um anel na sua mão esquerda. "Isso é um anel de noivado?", escreveu um internauta nos comentários de um vídeo do Instagram partilhado pela People.

Recorde-se que Zendaya namora com Tom Holland desde 2021. Recentemente, o ator de 'Homem-Aranha' explicou que o casal raramente aparece em passadeiras vermelhas. Holland não se juntou a Zendaya na Gala dos Globo de Ouro de 2025, tendo aparecido numa 'red carpet', pela última vez ao lado da companheira na estreia de 'No Way Home', em Los Angeles.

