Zendaya e seu namorado, Tom Holland, provaram mais uma vez que são um dos casais mais fofos de Hollywood. É que os atores fizeram tatuagens a combinar!

Esta semana, o casal revelou, discretamente, nos Globos de Ouro, que estava noivo, notícia que abalou a internet por completo.

Entretanto, foi confirmado pela Hello! que Tom e Zendaya foram ao estúdio Boston Tattoo Company no final de novembro para fazerem uma tatuagem em conjunto.

De acordo com a mesma fonte, a atriz de 'Challengers' fez um pequeno 'T' sob a axila em homenagem ao seu atual noivo, enquanto Tom fez um 'Z' na caixa toráxica.

"Foi incrível conhecê-los e foi muito divertido!", disse a tatuadora, Lily Jarnryd, à Hello!.

Recorde-se que o casal começou a namorar em 2021, depois de atuarem juntos nos filmes do 'Homem-Aranha'. Quando Zendaya apareceu na 'red carpet' dos Globos de Ouro, no dia 6 de janeiro, os fãs repararam logo no anel deslumbrante que a atriz usava na sua mão esquerda, indicando que o pedido de noivado tinha acontecido. A imprensa internacional veio depois confirmar a informação.

Leia Também: Zendaya e Tom Holland estão noivos, garante imprensa internacional

Leia Também: O 'misterioso' anel de diamantes usado por Zendaya. Casamento a caminho?