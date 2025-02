Ainda falta mais de um ano para 'Shrek 5' estrear no cinema, mas as confirmações do elenco não param de chegar.

Depois de se saber que o filme voltará a reunir Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, foi também confirmada a participação da atriz norte-americana, Zendaya.

No mais recente teaser de 'Shrek 5' é apresentada uma nova personagem, Felicia.

Esta será a filha de Shrek e terá a voz da também cantora, conhecida pelos seus papéis nos filmes 'Homem-Aranha' e 'Challengers', e ainda na série 'Euphoria'.

Recorde-se que a saga dos filmes foi lançada pela primeira vez em 2001. 'Shrek 5' vai voltar a reunir os atores Mike Myers, como Shrek, Eddie Murphy, como burro, e Cameron Diaz, a voz da princesa Fiona.

A estreia do filme estava prevista para 1 de julho de 2026, mas foi adiada para 23 de dezembro do mesmo ano.

