Zendaya e Tom Holland têm passado muito tempo juntos, com a família e amigos, desde o recente noivado.

No fim de semana, o casal esteve numa festa com as pessoas mais próximas da atriz, em Oakland.

Ao longo de um vídeo publicado na rede social X, onde é possível ver vários momentos da festa, ouve-se a alcunha que os amigos de Zendaya usam com o seu noivo.

Tom Holland é apelidado por vários de 'Spider-Man' ['Homem-Aranha']. O ator, recorde-se, interpreta essa personagem em vários filmes da saga da Marvel.

