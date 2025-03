Esta terça-feira, 4 de março, foram desligadas as máquinas de suporte de vida ao YouTuber e guia de aventuras ao ar livre, Andrew Cross. Tinha 36 anos.

O criador do Colorado, conhecido online como 'Desert Drifter', tinha sofrido uma uma lesão cerebral traumática num acidente de carro a 31 de janeiro.

A sua irmã, Jenna, anunciou a notícia da sua morte através do site CaringBridge, organizado para atualizar familiares, amigos e fãs sobre o estado de saúde da estrela das redes sociais.

"Olá amigos. O espírito de Andrew está livre, cercado de luz e amor", começou por escrever começou na sua publicação, acrescentando que a sua morte foi "pacífica e cheia de amor", junto dos pais, amigos e da esposa, Evelyn, presentes no quarto no momento.

"Antes de removerem o Andrew do suporte de vida, colocaram-no num ventilador móvel e andaram pela unidade hospitalar enquanto toda a equipa disponível se alinhou no corredor como forma de o homenagear", Jenna continuou. "No quarto, amigos e familiares leram as escrituras, oraram e cantaram durante o processo de remoção do suporte de vida e depois durante uma hora. Foi tranquilo e foi lindo".

Leia Também: Dânia Neto: "Não sabia se estava a entrar numa fase de depressão"