A luta de Kate Middleton contra o cancro terá aproximado a princesa e o príncipe William e parece que o casal está mais unido, como comentam as fontes citadas pela imprensa internacional.

No passado dia 15 de junho, Kate Middleton marcou presença no Trooping the Colour e este foi o seu primeiro evento após revelar que foi diagnosticada com cancro, em março.

A princesa acompanhou o marido, William, e os três filhos de ambos - o príncipe George, de dez anos, a princesa Charlotte, de nove, e o príncipe Louis, de seis. O casal real pareceu mais próximo do que nunca, como destacou uma fonte à Us Weekly. "A Kate estava a olhar para o William", disse. "[Eles pareciam] muito apaixonados", acrescentou.

"O William e a Kate parecem um casal diferente! Eles costumavam ser mais reservados. Mas agora, eles não conseguem deixar de olhar um para o outro e sorrir", comentou ainda.

Uma outra fonte disse que a princesa de Gales parecia estar "um pouco nervosa" neste seu regresso aos 'holofotes'. "A Kate compareceu ao Trooping the Colour para apoiar a família real nesta tradição, apesar dos seus desafios pessoais", explicou, realçando de seguida o apoio de William à mulher.

"Ele ficou ao lado dela e deu-lhe segurança. O William ficou grato por ter lá a Kate, e isso significou muito para o rei Carlos III também", observou.

De recordar que na véspera do evento real, Kate Middlenton partilhou uma atualização sobre o seu estado de saúde, referindo que vai continuar com o tratamento contra o cancro.

