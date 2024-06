A princesa de Gales, Kate Middleton, partilhou, esta sexta-feira, uma atualização sobre o seu estado de saúde, após ter sido diagnosticada com cancro no início do ano.

Num comunicado, publicado nas redes sociais, a princesa afirmou que está a "fazer bons progressos" na quimioterapia, mas que existem "dias bons e dias maus".

O tratamento vai "continuar durante mais alguns meses", mas Kate Middleton espera "participar em alguns compromissos públicos durante o verão", apesar de saber que ainda não está "fora de perigo". Segundo a própria, irá ainda assistir ao desfile do aniversário do rei Carlos III já este fim de semana com a família.

"Fiquei impressionada com todas as mensagens amáveis de apoio e encorajamento nos últimos meses. Fizeram realmente toda a diferença para mim e para o William e ajudaram-nos a ambos a ultrapassar alguns dos momentos mais difíceis", começou por referir a mulher do príncipe herdeiro ao trono britânico, numa publicação nas redes sociais.

Kate Middleton afirmou que, nos dias em que se sente "suficientemente bem", participa "na vida escolar" dos três filhos, dedica-se às coisas que lhe dão "energia e positividade" e começa a "trabalhar um pouco a partir de casa".

"Estou a aprender a ser paciente, especialmente com a incerteza. Estou a levar cada dia como ele vem, a ouvir o meu corpo e a permitir-me levar este tempo tão necessário para me curar", revelou, agradecendo a "compreensão" da população.

Note-se que a princesa de Gales tem estado afastada da exposição pública desde o início do ano, altura em que foi submetida a uma cirurgia abdominal descobrindo, posteriormente, que tinha cancro.

Atualmente, a nora do rei Carlos III está a fazer quimioterapia preventiva, tratamento ao qual - adianta a imprensa internacional - tem respondido bem.

[Notícia atualizada às 18h24]

