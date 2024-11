Foi no dia 5 de novembro, que a Casa Real britânica revelou que a rainha Camilla se encontrava com uma infeção torácica sazonal, razão que a levou a cancelar a sua presença em vários compromissos oficiais.

Na terça-feira, 12 de novembro, a monarca fez uma atualização sobre o seu estado de saúde, referindo encontrar-se "em recuperação", noticia a Page Six.

"Estou, obviamente, muito melhor, apesar de ainda com alguma tosse", revelou a rainha durante um evento da Booker Prize Foundation, em Clarence House.

De acordo com um vídeo publicado por uma jornalista do Daily Mail na rede social X, Sua Majestade "queria muito participar" no evento, apesar de não estar ainda totalmente recuperada.

