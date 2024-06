A Princesa de Gales, Kate Middleton, escreveu uma carta a pedir desculpa por não ter podido participar na Revisão do Coronel, o ensaio final da parada militar Trooping the Colour, que comemora o aniversário do rei Carlos III.

"Tenho muita pena de não poder fazer a saudação na Revisão do Coronel deste ano. Por favor, transmitam as minhas desculpas a todo o regimento, espero poder voltar a representar-vos a todos muito em breve", escreveu numa carta lida pela Guarda Irlandesa - de que Kate é coronel honorária - ao regimento.

Na mesma missiva, a Princesa de Gales disse estar "orgulhosa de todo o regimento" e do seu cargo de coronel honorária.

A Guarda Irlandesa, por sua vez, "ficou profundamente comovida ao receber uma carta do coronel, Sua Alteza Real a Princesa de Gales, esta manhã".

"Continuamos a desejar a Sua Alteza Real felicidades na sua recuperação e enviamos-lhe os nossos melhores votos”, escreveram no X.

Numa situação normal, a princesa teria participado na saudação, que aconteceu neste sábado, uma semana antes do grande desfile em Londres. A 30 de maio, no entanto, o Palácio de Buckingham anunciou que Kate não iria participar no evento.

A Princesa de Gales, recorde-se, está a fazer um tratamento de quimioterapia para combater um cancro.

