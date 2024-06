Ainda a lutar contra o cancro, Kate Middleton pode "nunca mais voltar ao papel no qual as pessoas a viam antes" de ser diagnosticada com a doença, como diz uma fonte à Us Weekly.

Mas não ficaram por aqui e explicaram que a princesa de Gales está a "reavaliar o que será capaz de fazer quando voltar" depois dos tratamentos.

De recordar que Kate Middleton mantém-se afastada de todos os deveres reais, aliás, foi confirmado pelo palácio que não estará presente no Trooping the Colour.

