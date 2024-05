Kate Middleton não irá estar presente no Trooping the Colour, a celebração oficial do aniversário do rei Carlos III, marcada para junho.

A confirmação foi dada pelo Palácio de Kensington esta quinta-feira, 30 de maio.

Note-se que a princesa de Gales tem estada afastada da exposição pública desde o início do ano, altura em que foi submetida a uma cirurgia abdominal descobrindo, posteriormente, que tinha cancro (não foi revelado onde).

Atualmente, a nora do rei Carlos III está a fazer quimioterapia preventiva, tratamento ao qual - adianta a imprensa internacional - tem respondido bem.

