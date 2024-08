O cancro da princesa Kate irá alterar o seu papel enquanto membro do grupo senior da realeza britânica, noticia a imprensa internacional.

Fontes revelaram ao The Daily Beast que a princesa de Gales mudou as suas prioridades e que, por isso, tem o objetivo de "abrandar" e de se "focar na sua família e filhos".

Desta forma, a mulher do príncipe Wiliam "continuará a manter-se discreta", muito mais do que antes, "com menos eventos públicos, mesmo depois de recuperar".

A mesma fonte indica que os tratamentos de quimioterapia preventiva a que se tem de submetido têm "corrido bem", mas que ainda não se sabe quando terminarão.

"A Kate tem sido excecionalmente aberta e honesta quanto à sua saúde. Ao fazer duas aparições antes das férias de verão, no Wimbledon e no Trooping the Colour foi um sinal claro de que está bem. É isso que ouvimos igualmente em privado - não acabou, mas estão otimistas", completa.