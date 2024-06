A presença de Kate Middleton nas celebrações do Trooping the Colour fez correr muita tinta na imprensa. Há meio ano que a princesa de Gales não surgia em público, pelo que acabou por ser o centro das atenções no evento que festeja de forma oficial o aniversário de Carlos III.

Ora, segundo a revista Vanitatis, Kate já estará a preparar a sua próxima aparição pública.

O Torneio do Wimbledon começa no início de julho e uma vez que é madrinha real do All England Club, espera-se que a princesa de Gales não falte à competição.

Conforme avança a revista Vanitatis, os organizadores do campeonato revelaram que a visita da mulher do príncipe William é aguardada, embora não tenham dado certezas sobre a mesma.

