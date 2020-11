Morreu Sir Sean Connery - esta foi a notícia que abalou o dia de sábado, 31 de outubro. À confirmação feita pela BBC juntam-se agora novos pormenores sobre a morte do ator, de 90 anos. A mulher do eterno James Bond, o primeiro a dar vida ao icónico espião, revela que este morreu tranquilamente e da forma que desejava.

Micheline revela que os últimos meses de Sean Connery foram atormentados pelo diagnóstico de demência, mas no fim o seu grande desejo foi cumprido: morrer durante o sono e "sem qualquer problema".

"Não era vida para ele. Ele não conseguia expressar-se ultimamente. Pelo menos morreu durante o sono e foi tão tranquilo. Estive com ele o tempo todo e ele simplesmente foi. Era o que ele queria", garante em declarações ao Mail on Sunday a pintora Micheline Roquebrune.

Micheline era casada com Sean Connery desde 1975, tendo sido a segunda esposa do ator. Para a pintora, o marido era "um modelo de homem". "Ele era lindo e tivemos uma vida maravilhosa juntos. Vai ser muito difícil sem ele, sei disso. Mas não poderia durar para sempre e ele foi tranquilamente", reforça, mostrando-se abalada com a perda.

