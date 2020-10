O mundo do espetáculo está de luto. Morreu o ator Sean Connery, o primeiro dar vida ao icónico espião da saga 007. Tinha 90 anos.

Entre as celebridades portuguesas, foram vários os grandes nomes a lamentar a perda e homenagear o eterno James Bond.

"Obrigada, Sir Sean Connery. A voz. O carisma. O nosso Mr. Bond, para sempre", escreve Iva Domingues na sua conta oficial de Instagram.

"Partiu um gigante. Agora quem nos salva dos vilões que querem destruir o mundo? RIP, Sean Connery", lamenta Eduardo Madeira.

"Sean Connery. A voz, o carisma, o talento. O Olhar. Aos 90 anos, desaparece o Mr. Bond", diz Pedro Ribeiro.

Também Ana Marques homenageou o grande nome do cinema: "Claro que um dia havíamos de ter está notícia... e há muito que não tínhamos notícias dele. Retirou-se da profissão há quase uma década e é a prova que contraria a velha frase: 'quem desaparece, esquece'. Lembrava-me amiúde do Sean Connery e ansiava que voltasse ao cinema. Não voltou... mas fica no cinema para sempre".

Alexandra Lencastre partilhou uma foto de Sean Connery a olha o céu e afirmou: "Encontramo-nos lá".

