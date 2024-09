James Earl Jones, o ator que deu voz à personagem Darth Vader em 'A Guerra das Estrelas', morreu segunda-feira, dia 9 de setembro, em casa. Tinha 93 anos.

Mark Hamill, o ator que interpretava Luke Skywalker na saga, reagiu à morte do colega na rede social X: "RIP Dad" ("Descansa em paz, pai").

Também o criador de 'A Guerra das Estrelas', George Lucas, prestou tributo ao ator, descrevendo-o, num comunicado, como "um ator incrível, uma voz única, tanto na arte, como em espírito. Por quase meio século ele foi Darth Vader, mas o segredo para tudo foi que era um ser humano lindo. Deu profundidade, sinceridade e significado a todos os seus papéis, dos quais o mais importante um marido dedicado à falecida Ceci e pai de Flynn. A falta do James será sentida por tantos de nós... amigos e fãs".

O ator Kevin Costner, com quem Jones contracenou em 'Campo de Sonhos', também reagiu: "Aquela voz pujante. Aquela força silenciosa. A bondade que irradiava. Tanto pode ser dito sobre o seu legado, por isso vou só dizer o quão grato estou por parte disso ter sido incluído em 'Campo de Sonhos'. Se viram, sabem que o filme não seria o mesmo com outra pessoa no seu papel. Só ele podia trazer aquele tipo de magia a um filme sobre baseball e um campo de milho no Iowa."

Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, chamou a Jones "um dos mais versáteis e talentosos atores dos nossos tempos".

Já a atriz Octavia Spencer usou a sua conta de Instagram para dizer: "A sua voz e talento serão para sempre lembrados. Lendário nem sequer serve para descrever os seus papéis icónicos e o impacto que teve no cinema para sempre."

"Um mestre da nossa arte", descreveu o também ator Colman Domingo.

Enquanto Rosario Dawson escreveu, no seu Instagram: "Que a força esteja contigo. Rest in Power King James."

Veja abaixo mais reações à morte de James Earl Jones.

