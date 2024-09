O ator Mark Hamill, responsável por interpretar Luke Skywalker em 'A Guerra das Estrelas', reagiu à morte de James Earl Jones, que deu voz à personagem Darth Vader, o vilão da saga.

James Earl Jones morreu, esta segunda-feira, aos 93 anos, em sua casa em Dutchess County, em Nova Iorque.

"Descansa em paz, pai", escreveu o ator na rede social X, referindo-se à relação familiar entre as duas personagens.

O ator deu voz à personagem Darth Vader/Anakin Skywalker, o vilão da saga 'Guerra das Estrelas', e a Mufasa, de 'Rei Leão'. Além disso, estrelou também vários filmes norte-americanos e espetáculos da Broadway.

Foi um dos poucos artistas a conquistar os quatro principais prémios de entretenimento, o conhecido 'EGOT': Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

Jones nasceu a 17 de janeiro de 1931, em Arkabutla, no estado do Mississippi, e estreou-se na Broadway em 1957. Desde então, fez parte do elenco de vários clássicos.