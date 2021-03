Sara Sampaio está na vila de Jackson, no estado norte-americano do Wyoming, a desfrutar de umas férias na neve com amigos e a aprimorar os dotes no ski (ou a tentar).

Esta aventura está a ser relatada com o seu bom humor característico, como ficou notório numa das últimas publicações em que modelo portuense partilhou o vídeo de uma queda que a deixou desfeita em gargalhadas.

Também os seguidores, nomeadamente o também modelo e amigo Luís Borges, reagiram com humor às imagens. Veja na galeria.

