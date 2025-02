Sara Sampaio foi aproveitar uma 'escapadinha' na neve.

A modelo portuguesa mostrou aos seguidores do Instagram que domina as pistas de ski como ninguém.

Numa partilha feita esta quarta-feira, 5 de fevereiro, a antiga 'angel' da Victoria's Secret revelou que foi até ao Deer Valley, no Utah, Estados Unidos da América, para conviver com as amigas e aproveitar os desportos da neve.

