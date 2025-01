Sara Sampaio despediu-se de 2024 em Aspen, no estado norte-americano do Colorado, com o namorado, Ray Nicholson, e continua a desfrutar da escapadela na neve.

No sábado, 4 de janeiro, a modelo partilhou mais imagens dignas de um filme de Natal, com tudo coberto de branco.

Na publicação, é possível ver Sara Sampaio a esquiar, assim como um pôr do sol deslumbrante.

Várias são as celebridades que escolhem este destino para férias de neve, no inverno.

