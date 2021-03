Sara Sampaio deixou o seu bom humor falar mais alto numa sequência de Instagram Stories em que ironizou com as suas rugas de expressão. A modelo partilhou uma selfie em que aparece na companhia de uma amiga e não resistiu em brincar com a sua cara.

"Acho que está na hora de pôr botox. Estou a brincar", escreveu numa das publicações.

Sem ficar por aqui, partilhou ainda uma montagem desta foto com uma outra em que aparece maquilhada: "O que encomendas vs. O que chega ao correio".

Veja na galeria as publicações cheias de humor que a modelo portuense publicou.

