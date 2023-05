No Brasil está a circular uma informação que muito interessa aos fãs de reality shows em Portugal.

A página Desembuxa Online, conhecida no Twitter pela divulgação de notícias relacionadas com programas de televisão, garante que a influenciadora digital brasileira Lary Bottino foi convidada a entrar na próxima edição da versão portuguesa do 'Big Brother'.

Segundo esta fonte, Lary já tem o convite em mãos embora ainda esteja a participar no reality show 'A Grande Conquista', do canal Record TV.

A informação, até ao momento, ainda não foi veiculada por mais nenhum meio de comunicação social brasileiro.

Veja abaixo.

